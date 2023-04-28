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Квартиры в Хельсинки, Финляндия

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27 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/6 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/13 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 194,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 4/7 Этаж
€ 178,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/6 Этаж
€ 248,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/8 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 306,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/5 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/5 Этаж
€ 192,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 3/5 Этаж
€ 170,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 330,150
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 1/2 Этаж
€ 393,575
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 451,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/7 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/4 Этаж
€ 327,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира
Helsinki sub-region, Финляндия
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Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 2/13 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 2/8 Этаж
€ 597,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 1/7 Этаж
€ 358,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/5 Этаж
€ 349,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 435,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/4 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 255,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/6 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Хельсинки, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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