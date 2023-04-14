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Купить коттедж в Helsinki sub-region, Финляндия

Soederkulla
1
Вихти
1
Сипоо
1
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Вихти, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Вихти, Финляндия
1 Количество комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 86,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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