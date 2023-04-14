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Купить квартиру в Helsinki sub-region, Финляндия

Хельсинки
28
Вантаа
20
Ярвенпяа
7
Эспоо
6
Клауккала
2
Нурмиярви
2
Мянтсяля
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85 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/3 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 3/5 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 комната
Ярвенпяа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/7 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 129,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Нурмиярви, Финляндия
Квартира 1 спальня
Нурмиярви, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/3 Этаж
€ 106,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/4 Этаж
€ 210,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Petas, Финляндия
Квартира 3 спальни
Petas, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 236,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 194,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/6 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/5 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Kaskela, Финляндия
Квартира 2 спальни
Kaskela, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2/4 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Kaskela, Финляндия
Квартира 3 спальни
Kaskela, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 6/6 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/4 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 4/7 Этаж
€ 178,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Туусула, Финляндия
Квартира 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3/6 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/6 Этаж
€ 252,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/8 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Huhmari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Huhmari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Petas, Финляндия
Квартира 1 спальня
Petas, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 306,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 6/8 Этаж
€ 249,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/5 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 369,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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