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Жильё в Хамина, Финляндия

квартиры
8
дома
8
16 объектов найдено
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Хамина, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€48,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€228,000
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,500
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Хамина, Финляндия
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,000
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 473 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€795,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€290,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€88,000
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Цена по запросу
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€125,000
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Цена по запросу
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Цена по запросу
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