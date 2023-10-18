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Дома в Хамина, Финляндия

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€228,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€290,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€88,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€125,000
Дом в Хамина, Финляндия
Дом
Хамина, Финляндия
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Цена по запросу
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
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