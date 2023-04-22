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Жильё в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Валкеакоски
14
Toijala
2
Viiala
2
Урьяла
2
Saeaeksmaeki
1
30 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Кюльмякоски, Финляндия
Таунхаус
Кюльмякоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартира в Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Nuutajaervi, Финляндия
Таунхаус
Nuutajaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальня в Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Kasuri, Финляндия
Дом 4 спальни
Kasuri, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 1/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Valto, Финляндия
Квартира
Valto, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 3 спальни в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 спальни
Валкеакоски, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Valto, Финляндия
Квартира 2 спальни
Valto, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/3 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Nuutajaervi, Финляндия
Дом 4 спальни
Nuutajaervi, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 303 м² 2/2 Этаж
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Toijala, Финляндия
Квартира 2 спальни
Toijala, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2/3 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Salmi, Финляндия
Квартира
Salmi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Laukeela, Финляндия
Таунхаус
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомн…
Квартира 1 спальня в Tyry, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tyry, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Pyoeroenmaa, Финляндия
Дом 2 спальни
Pyoeroenmaa, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/1 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Tyry, Финляндия
Дом 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 79,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален в Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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