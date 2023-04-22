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Квартиры в Эспоо, Финляндия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/3 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/6 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/4 Этаж
€ 140,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 6/6 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/3 Этаж
€ 309,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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