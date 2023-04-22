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Жильё в Таллин, Эстония

Таллин
17
20 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 14/14 Этаж
€ 536,894
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 1 спальня в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 5/14 Этаж
€ 245,434
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м² 14/14 Этаж
€ 769,306
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 11/14 Этаж
€ 332,479
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 7/14 Этаж
€ 301,998
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 6/14 Этаж
€ 280,672
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 4 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни
Таллин, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 12/14 Этаж
€ 624,456
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 11/14 Этаж
€ 334,208
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 9/14 Этаж
€ 316,221
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 9/14 Этаж
€ 303,878
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4/14 Этаж
€ 269,900
Калеви Панорама состоит из трех уникальных 14-этажных многоквартирных домов.Резиденция обору…
Дом 3 спальни в Виймси, Эстония
Дом 3 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 650,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Виймси, Эстония
Квартира 4 спальни
Виймси, Эстония
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 515,000
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 235,000
3-комнатная квартира на двух этажах.На первом этаже прихожая, кухня, спальня с двумя отдельн…
Квартира 3 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/9 Этаж
€ 179,000
Продается 4-комнатная квартира с хорошей и просторной планировкой в высоко оцененном STONE H…
Квартира 2 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни
Таллин, Эстония
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 7/9 Этаж
€ 134,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 104,995
Продается современная уютная с хорошим ремонтом квартира у моря. В спальне встроенный глубок…
Квартира 1 спальня в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня
Таллин, Эстония
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/8 Этаж
€ 209,000
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…

Параметры недвижимости в Таллин, Эстония

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