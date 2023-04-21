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Чехия
Юго-Восток
Жильё в Юго-Восток, Чехия
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Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
34 м²
€ 110,370
уютная современная квартира на улице Цейл, доступная 1+1 в районе Брно — Забрдовице Кв…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
27 м²
€ 111,150
Квартира 1+кк площадью 27 м2 расположена на первом этаже кирпичного дома. Вход в квартиру из…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
24 м²
€ 116,610
квартира 1+1 24м2 частично мебелирована В доме можно использовать комнату для велосипедов, к…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 122,850
1+кк на улице Скоржепка в районе Брно — Трница. Квартира площадью 28,1 м2 расположена …
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
24 м²
€ 115,440
1+кк в одном из самых востребованных районов Брно — Кралово Поле. Отличное расположени…
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
46 м²
€ 154,655
2+кк и площадью 45 м2 на улице Звержинова. Дом находится в тупике. В квартире есть свой газо…
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
41 м²
€ 128,700
2+кк, улица Шпиталка, в шаговой доступности от центра. Квартира имеет общую полезную площадь…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
31 м²
€ 128,700
1+КК в частной собственности с просторной лоджией в популярном и тихом месте Брно — Бо…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
38 м²
€ 144,300
1+1, общая площадь 38м2 + кладовка Во внутреннем блоке есть двор с садом, который доступен т…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
27 м²
€ 130,553
предлагаем на продажу меблированную 1+кк квартиру в Брно — Кралове Поли на улице Хости…
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
60 м²
€ 182,910
Планировка квартиры 2+1, т.е. отдельная непроходная спальня, кухня, просторная гостиная, ван…
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
41 м²
€ 184,380
Квартира после полной реконструкции и планировки 2+кк, имеет полезную площадь 41 м2 и распол…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
33 м²
€ 135,720
1+кк, площадью 33 м2, на улице Выставни — Брно, недалеко от Мендловой площади. Квартир…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
34 м²
€ 155,610
Предлагаем 1+кк квартиру в строящемся комплексе Понава СИТИ, 4 этаж. Квартира находится в уж…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
35 м²
€ 126,536
Предлагаем к продаже квартиру 1+1 общей площадью 35 м2. Все окна выходят на юго-запад и откр…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
38 м²
€ 142,604
Предлагаем на продажу свободную квартиру 1+1, расположенную в кирпичном доме с лифтом на ули…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
36 м²
€ 152,100
От имени собственника предлагаем на продажу кирпичную квартиру с планировкой 1+1 недалеко от…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
1 Количество комнат
27 м²
€ 132,561
Продажа квартиры 1+1 тихая жизнь рядом с парком, идеально подходит для отдыха. Квартира нахо…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 128,700
предлагаем на продажу 1+кк квартиру на улице Божетехова просторный балкон (5 м2) есть кладовка 2м2
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 118,950
Предлагаем на продажу полностью мебелированную квартиру 1+кк в популярном и тихом месте с от…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
26 м²
€ 135,775
предлагаем на продажу 1+кк квартиру в Брно — Кралове Поли на улице Мыслинова. Общая пл…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 136,500
предлагаем на продажу квартиру на южной стороне общей площадью 28,3 м2. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат
55 м²
€ 193,440
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат
76 м²
€ 221,910
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 191,100
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
2 Количество комнат
60 м²
€ 156,000
2+1 после полной реконструкции Квартира продается с оборудованной кухней и гардеробной. Балк…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат
108 м²
€ 253,461
Предложение просторной квартиры с большой террасой и подвалом в Густопечах недалеко от Брно.…
Квартира 3 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
4 Количество комнат
52 м²
€ 189,540
3+кк квартира на 5 этаже кирпичного дома площадью 52 м2, в хорошем состоянии Балкон с прекра…
Квартира 3 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
64 м²
€ 209,040
3+1 64м2 после реконструкции + балкон 4,7 м2 расположена на 12 этаже панельного дома, прошед…
Квартира 3 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
79 м²
€ 219,960
Квартира, площадью 79 м2 на 3 этаже панельного дома, в котором произведена полная ревитализа…
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