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Продажа квартир в Праге, Чехия

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419 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 190,710
Предлагаем вам красивую, уютную и светлую полностью оборудованную квартиру 2+кк, площадью 43…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 35 м²
€ 202,800
Светлая и практичная квартира 2+кк расположена на верхнем первом этаже многоквартирного дома…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 113 м²
€ 694,200
3+1 apartment with an area of ​​113 m² with two balconies, each with an area of ​​1.8 m², on…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 158 м²
€ 732,810
Nabízíme k prodeji luxusní byt 4+kk s celkovou plochou 158m2, z nich jsou terasa a zahrádka …
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 128 м²
€ 760,500
Spacious 4-kk maisonette (131.3 m2) with two parking spaces located on the 4th floor of the …
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 487,110
The 3+kk apartment for sale is located on the seventh floor completely renovated apartment b…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 542,100
We offer for sale an exclusive, modern renovated apartment, located in a sought-after locati…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 104 м²
€ 689,910
We offer a beautiful modern apartment 4+kk 104.15 m2, with elevator, balcony 4.13 m2 and bal…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 101 м²
€ 604,500
Spacious 4-kk apartment (101.74 m2) with two parking spaces located on the 1st floor of the …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 130,650
Квартира без мебели, расположенная на 2-м этаже кирпичного дома, недалеко от станции метро B…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
1+1, 26 м² на 16 этаже панельно-кирпичного дома на улице Чернокостелецка, Прага 10 – Страшни…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
1+кк 26,2 м2 с балконом 3 м2 на 3 этаже многоквартирного дома с лифтом 2012 года постройки с…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
Квартира 1+кк, 25,8 м2 с балконом 2,8 м2. Квартира расположена на 2 этаже нового дома с прос…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 148,200
1+кк после реконструкции в популярном районе Праги — Либень. Кухни в квартире нет, поэ…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
26 м2 + подвал 2 м2 в жилом проекте Rezidence Grébovka в привлекательном месте в Виноградах …
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 53 м²
€ 228,150
Предлагаю на продажу прекрасно расположенную и меблированную 2+кк квартиру в частной собстве…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 54 м²
€ 206,700
2+кк на улице V Holešovičkách в районе Прага 8 – Либень. Квартира расположена на 2 этаже мно…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 187,200
2+кк 40м2 расположена на 2-м этаже кирпичного многоквартирного дома + кладовка 4м2 В квартир…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 45 м²
€ 232,830
2+kk в очень популярном месте рядом с парком Na Krejcárku. В квартире площадью 45 м2 два год…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 45 м²
€ 233,610
Предлагаем на продажу со вкусом отремонтированную квартиру 2+1 в Голешовицах, на тихой улице…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 31 м²
€ 136,110
1+1 apartment for sale, 31 m2, Pod Labuťkou street, Prague 8. This cozy apartment is located…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 58 м²
€ 233,610
Продаем красивую светлую квартиру 2+1 площадью 58 м², в которой сделан ремонт. Квартира отап…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 22 м²
€ 138,060
We offer a 1+kk apartment with a panoramic view of Troy, size 22 m2. An ideal starter apartm…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 138,060
Unfurnished apartment located on the 2nd floor of a brick building, near the B Smíchovské ná…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 34 м²
€ 131,820
An investment opportunity near the Pod Korábem park with excellent accessibility to the cent…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 28 м²
€ 126,750
Good investment opportunity. 1+1 apartment in Prague — Vršovice with the potential of …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 20 м²
€ 140,400
A sunny 1+kk privately owned apartment with a total area of 19.8 m2 is located on the first …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 145,470
Предлагаем на продажу светлую квартиру 1 + кк в одном из самых востребованных районов Брно &…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 29 м²
€ 147,810
Продажа квартиры с ремонтом в личной собственности, пл.1 + 1 с подвалом. Квартира имеет очен…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 30 м²
€ 162,630
Предлагаем на продажу современно отремонтированную и уютную квартиру планировкой 2 + 1 общей…

Параметры недвижимости в Праге, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное

Прага — чешская столица и один из самых крупных туристических центров европейского континента. Сюда приезжают, чтобы оценить уникальную старинную архитектуру, посетить готические церкви и прокатиться по живописной реке Влтава. Многие иностранцы, прибывающие в чешскую столицу в качества туристов, остаются в итоге на постоянное проживание, приобретая здесь квартиры и апартаменты.

Что привлекает иностранных граждан в Праге

Иностранцы покупают здесь квартиры, зная, что это выгодное вложение средств. Вот лишь несколько преимуществ, которые дает покупка квадратных метров в чешской столице:

  • возможность получения бесплатного высшего образования — предоставляется всем: и чехам, и иностранцам;
  • рациональные инвестиции в будущее — ежегодно стоимость квадратных метров растет в среднем на 6-10%;
  • возможность зарабатывать на сдаче квартиры в аренду;
  • проживание в красивейшей европейской стране с чистой экологией и высоким уровнем жизни.

Какие квартиры можно купить в Праге и за сколько

Всю недвижимость в Праге можно условно разделить на вторичную и новую. Квартиры в домах старого фонда встречаются преимущественно в центре. Они отличаются хорошим качеством строительства. Средняя стоимость квартиры-вторички в Праге — 4000-5000 евро за квадрат.

Новостройки активно возводятся на окраинах города и в пригороде. Кв. метр в них оценивается в 3000-6000 евро. За эту цену покупатели получают просторное жилье с оригинальными планировками. Купить квартиру в Праге недорого в новостройке можно только от застройщика на этапе котлована.

Лучшие места для покупки жилья

Столица Чехии подразделяется на 10 районов. Наиболее удобной локацией для приобретения квартиры традиционно считается Прага 1. Это исторический центр города, где располагаются все важные объекты инфраструктуры и достопримечательности.
Тем, кто желает проживать в окружении парков и скверов, можно остановить выбор на Праге 4. Это один из самых экологичных и крупных районов города. Здесь ведется активная продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир в Праге разного класса: от эконом до вип. Можно также приобрести небольшую студию метражом 20+ квадратов по доступным ценам.

Прага — идеальное место для проживания. Здесь невысокие цены на продукты, хорошая экология и большой выбор мест для отдыха. Ознакомиться с квартирами, доступными к покупке в чешской столице, можно на портале REALTING.

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