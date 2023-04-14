Прага — чешская столица и один из самых крупных туристических центров европейского континента. Сюда приезжают, чтобы оценить уникальную старинную архитектуру, посетить готические церкви и прокатиться по живописной реке Влтава. Многие иностранцы, прибывающие в чешскую столицу в качества туристов, остаются в итоге на постоянное проживание, приобретая здесь квартиры и апартаменты.

Что привлекает иностранных граждан в Праге

Иностранцы покупают здесь квартиры, зная, что это выгодное вложение средств. Вот лишь несколько преимуществ, которые дает покупка квадратных метров в чешской столице:

возможность получения бесплатного высшего образования — предоставляется всем: и чехам, и иностранцам;

рациональные инвестиции в будущее — ежегодно стоимость квадратных метров растет в среднем на 6-10%;

возможность зарабатывать на сдаче квартиры в аренду;

проживание в красивейшей европейской стране с чистой экологией и высоким уровнем жизни.

Какие квартиры можно купить в Праге и за сколько

Всю недвижимость в Праге можно условно разделить на вторичную и новую. Квартиры в домах старого фонда встречаются преимущественно в центре. Они отличаются хорошим качеством строительства. Средняя стоимость квартиры-вторички в Праге — 4000-5000 евро за квадрат.

Новостройки активно возводятся на окраинах города и в пригороде. Кв. метр в них оценивается в 3000-6000 евро. За эту цену покупатели получают просторное жилье с оригинальными планировками. Купить квартиру в Праге недорого в новостройке можно только от застройщика на этапе котлована.

Лучшие места для покупки жилья

Столица Чехии подразделяется на 10 районов. Наиболее удобной локацией для приобретения квартиры традиционно считается Прага 1. Это исторический центр города, где располагаются все важные объекты инфраструктуры и достопримечательности.

Тем, кто желает проживать в окружении парков и скверов, можно остановить выбор на Праге 4. Это один из самых экологичных и крупных районов города. Здесь ведется активная продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир в Праге разного класса: от эконом до вип. Можно также приобрести небольшую студию метражом 20+ квадратов по доступным ценам.

Прага — идеальное место для проживания. Здесь невысокие цены на продукты, хорошая экология и большой выбор мест для отдыха. Ознакомиться с квартирами, доступными к покупке в чешской столице, можно на портале REALTING.