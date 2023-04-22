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Жильё в Пльзенский край, Чехия

okres Plzen-mesto
3
Пльзень
3
okres Klatovy
1
okres Plzen-jih
1
okres Tachov
1
Rabi
1
Spalene Porici
1
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Trebel, Чехия
Квартира 2 спальни
Trebel, Чехия
2 Количество комнат 79 м²
€ 74,061
Предлагаем на продажу современную квартиру площадью 2+1 (около 79 м2) в семейном доме в План…
Квартира в Rabi, Чехия
Квартира
Rabi, Чехия
110 м²
€ 116,610
Для любителей Шумавы и реки Отава предлагаем на продажу семейный дом в деревне Чепице, котор…
Квартира 3 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
3 Количество комнат 76 м²
€ 192,699
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. —…
Квартира 4 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 4 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 202,098
квартира 4+1 89м2 после ремонта из одной комнаты выход на большую лоджию (6,3 м) В одной ван…
Квартира 3 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
3 Количество комнат 75 м²
€ 163,917
3+1 75м2 на 2 этаже панельного дома + лоджия + подвальное помещение Бонусом является фитнес-…
Квартира в Spalene Porici, Чехия
Квартира
Spalene Porici, Чехия
1 000 м²
€ 349,830
В настоящее время это отремонтированное, современное пространство холодильных залов, в котор…

Параметры недвижимости в Пльзенский край, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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