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Купить недвижимость в okres Chomutov, Чехия

Klasterec nad Ohri
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1 объект найдено
Квартирав Klasterec nad Ohri, Чехия
Квартира
Klasterec nad Ohri, Чехия
237 м²
€ 134,121
House for sale with a layout of 5 + 1 and an area of ​​227 m2, located in the village of Boč…

Параметры недвижимости в okres Chomutov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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