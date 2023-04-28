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Квартиры в okres cesky Krumlov, Чехия

Чески-Крумлов
2
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2 объекта найдено
Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
320 м²
€ 810,693
Отель находится в самом центре курортного города Чешский Крумлов Отличное тех состояние На с…
Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
270 м²
€ 770,640
Отель 270 m² в центре города Чешский Крумлов Год постройки — 2008 18 кроватей. 8 номеров

Параметры недвижимости в okres cesky Krumlov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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