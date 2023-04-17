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Купить дом в okres ceske Budejovice, Чехия

Lisov
1
Ческе-Будеевице
1
5 объектов найдено
Домв Olesnice, Чехия
Дом
Olesnice, Чехия
118 м²
€ 179,767
Домв Lisov, Чехия
Дом
Lisov, Чехия
80 м²
€ 132,615
Домв Srubec, Чехия
Дом
Srubec, Чехия
210 м²
€ 385,705
Домв Vcelna, Чехия
Дом
Vcelna, Чехия
240 м²
€ 583,062
Домв okres ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres ceske Budejovice, Чехия
170 м²
€ 218,450

Параметры недвижимости в okres ceske Budejovice, Чехия

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