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Купить квартиру в okres ceske Budejovice, Чехия

Hluboka nad Vltavou
2
Rudolfov
1
Ческе-Будеевице
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартирав Sevetin, Чехия
Квартира
Sevetin, Чехия
39 м²
€ 98,250
Квартирав okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
24 м²
€ 104,719
Квартирав Hlinsko, Чехия
Квартира
Hlinsko, Чехия
50 м²
€ 128,323
Квартирав Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
77 м²
€ 214,519
Квартирав Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
75 м²
€ 278,964

Параметры недвижимости в okres ceske Budejovice, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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