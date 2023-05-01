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Квартиры в Мораво-Силезия, Чехия

okres Ostrava-mesto
7
Острава
6
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат 24 м²
€ 58,500
Продажа добротной отремонтированной квартиры в частной собственности с планировкой 1+кк и пл…
Квартира 1 спальня в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
1 Количество комнат 39 м²
€ 60,840
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в Остраве — Забржех. Он расп…
Квартира 1 спальня в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
1 Количество комнат 35 м²
€ 60,060
Предлагаем на продажу квартиру в личной собственности в районе города Слезска Острава. Кварт…
Квартира 2 спальни в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат 46 м²
€ 56,355
Продажа квартиры 2+1, в частной собственности на 8 этаже из 8. Отличная новость для тех, кто…
Квартира 2 спальни в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат 52 м²
€ 68,601
частную квартиру размером 2+1 площадью 52 м² с французским окном на улице Шпонарова в Острав…
Квартира 2 спальни в Belsky Les, Чехия
Квартира 2 спальни
Belsky Les, Чехия
2 Количество комнат 43 м²
€ 66,690
2+1 в личной собственности, которая находится в популярном районе Остравы Дубина. Квартира н…
Квартира 2 спальни в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат 49 м²
€ 70,551
2+1 рядом с Бельским лесом в Остраве — Забржех. Если вы ищете недвижимость, которая уж…

Параметры недвижимости в Мораво-Силезия, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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