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Жильё в Край Высочина, Чехия

okres Havlickuv Brod
1
1 объект найдено
Квартира в Habry, Чехия
Квартира
Habry, Чехия
1 016 м²
€ 417,768
Здание можно использовать под склад или под легкое производство с офисными и производственны…

Параметры недвижимости в Край Высочина, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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