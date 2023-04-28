Центральная Моравия — живописный и плодородный чешский регион, раскинувшийся вдоль р.Морава, привлекает как туристов, так и потенциальных покупателей недвижимости. Первых интересуют замки, пещеры и прочие достопримечательности, вторых — возможность недорого приобрести качественное жилье.

Преимущества местности

Оба края, составляющие Центральную Моравию — Оломоуцкий и Злинский, отличаются развитой инфраструктурой, при этом практически из любого их населенного пункта легко добраться до больших городов: дорога до Брно занимает не более часа, до Праги — 2-2,5 часа. В то же время эта часть страны богата природными сокровищами, здесь безупречная экология и чистый воздух. Центральная Моравия — отличное место для спокойной размеренной жизни независимо от того, купите вы дом в деревне или квартиру в центре Оломоуца.

Еще один плюс региона — финансовая доступность недвижимости: стоимость жилья в Центральной Моравии намного ниже, чем в соседних краях. Пока цены на него повышаются медленно, но такая ситуация долго не продлится, и тот, кто сегодня успеет обзавестись жильем, через несколько лет сможет продать его на 10-15% дороже.

Какую недвижимость можно приобрести в Центральной Моравии

Приятным сюрпризом для желающих купить жилую недвижимость в Центральной Моравии в Чехии становится разнообразие предлагаемых объектов. В продаже широко представлены:

Квартиры. Среди них преобладают студии и 1-3-комнатные квартиры в старых зданиях и новостройках, но можно найти и апартаменты с большим метражом.

Особняки и коттеджи в пригородах.

Одно- и двухэтажные дома в сельской местности.

Самое дешевое жилье — в маленьких городках наподобие Моравского Бероуна, где на вторичном рынке можно купить требующую ремонта 2-комнатную квартиру за 37 тыс. евро, тогда как в Оломоуце стоимость аналогичной квартиры в 2,5 а то и в 3 раза выше. Трехкомнатную квартиру в Оломоуце продают за 140-160 тыс. евро. Дом в деревне реально купить за 80-150 тыс. евро.

Где купить недвижимость в Центральной Моравии

Наиболее популярна недвижимость в двух главных городах региона — Оломоуце и Злине. Тем, кого интересует покупка жилья в новостройках Центральной Моравии от застройщика, стоит обратить внимание на стотысячный Оломоуц: в последние десятилетия там построено немало новых зданий. Архитектурный облик 75-тысячного Злина определяет малоэтажная кирпичная застройка в духе функционализма. У местной недвижимости имеется неплохой потенциал для сдачи в аренду: благодаря наличию самого большого зоопарка в Чехии сюда ежегодно приезжает полмиллиона туристов, а среди образовательных заведений города есть университет, в котором обучается свыше 10000 студентов.

Если вы планируете приобретение жилья в этом регионе, рассмотрите предложения на портале REALTING, где представлены лучшие варианты недвижимости в Центральной Моравии.