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Купить квартира-студия в Ларнака, Кипр

Ларнака
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² Количество этажей 9
€ 82,952
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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