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Купить недвижимость в Старозагорская область, Болгария

Maglizh
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Stara Zagora
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2 объекта найдено
Дом 1 спальняв Stara Zagora, Болгария
Дом 1 спальня
Stara Zagora, Болгария
3 ванных комнат 160 м²
€ 128,000
Квартирав Maglizh, Болгария
Квартира
Maglizh, Болгария
€ 290,000
Новопостроенный дом в  живописном поселке, в 40 км от города Варна.   Преиму…

Параметры недвижимости в Старозагорская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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