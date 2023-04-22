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Realting.com
Болгария
Софийская область
Sofia City
Жильё в Ovcha kupel, Болгария
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13 объектов найдено
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Квартира
Sofia City, Болгария
94 м²
2/6 Этаж
€ 122,200
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Ovcha kupel - это недавно п…
Квартира
Sofia City, Болгария
56 м²
5/5 Этаж
€ 88,968
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира
Sofia City, Болгария
56 м²
2/5 Этаж
€ 82,902
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м²
2/5 Этаж
€ 128,251
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м²
3/5 Этаж
€ 133,464
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира
Sofia City, Болгария
71 м²
2/6 Этаж
€ 93,525
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
Квартира
Sofia City, Болгария
118 м²
2/5 Этаж
€ 165,200
Квартира
Sofia City, Болгария
91 м²
2/7 Этаж
€ 140,554
Квартира
Sofia City, Болгария
130 м²
2/5 Этаж
€ 149,817
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. …
Квартира
Sofia City, Болгария
78 м²
2/5 Этаж
€ 115,300
Квартира
Sofia City, Болгария
134 м²
4/8 Этаж
€ 167,460
Квартира
Sofia City, Болгария
€ 95,000
Квартира 3 комнаты
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат
131 м²
€ 101,224
Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария
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