Недвижимость в Бразилии — надежные инвестиции в завтрашний день

На приобретение недвижимости в Бразилии нацелены не только местные жители, но и иностранные граждане. Потенциальных покупателей привлекает возможность купить жилой или коммерческий объект в стране, славящейся своим теплым климатом, близостью к океану и красочными карнавалами.

Широкий выбор для покупателей

Рынок недвижимости в самой развитой стране Латинской Америки ориентирован на людей с разными запросами и финансовым достатком:

Семейных людей с доходом выше среднего заинтересуют элитные дома и виллы на океанском побережье.

Для студентов и молодых пар привлекательным вариантом станут дешевые однокомнатные, двухкомнатные или трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в провинциальных городах.

Крупным инвесторам и предпринимателям можно вложить капитал в коммерческие объекты: офисы, спа-салоны, гостиницы.

Где чаще всего покупают квадратные метры?

Наибольший спрос на недвижимость в Бразилии наблюдается в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Приобретенное здесь жилье или коммерческий объект очень быстро окупят себя, если сдавать их в аренду приезжающим сюда туристам или бизнесменам. Не меньшей популярностью пользуются и апартаменты, находящиеся в прибрежных зонах. Большая часть из них расположена на северо-восточном побережье страны — в Форталезе, Парнаибе, Ресифи.

Почему иммигрантам стоит купить недвижимость в Бразилии?

Для иностранных граждан приобретение жилья в латино-американской стране имеет свои преимущества:

При покупке недвижимости иммигранты получают право на ВНЖ сроком до 5 лет.

Если стоимость жилья превышает сумму в 200 тысяч долларов, иностранцы могут получить ПМЖ.

Налог на покупку недвижимости составляет 15%, но он быстро окупается в связи с ростом цен на жилье.

Согласно прогнозам экспертов и отзывам туристов, купить недвижимость в Бразилии — значит сделать хорошие инвестиции в будущее. Страна демонстрирует стабильные экономические показатели и находится в хороших отношениях с другими государствами. Здесь хорошая экология и качественная медицина — все вместе это делает Бразилию одной из самых желанных и комфортных стран для проживания.