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Купить дом в Ждановичи, Беларусь

12 объектов найдено
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
426 м²
€ 621,482
Продается дом в 2 км от МКАД и 10 минут езды от центра города Минска, в Молодечненском напра…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
167 м²
€ 53,952
Дом в 3-х км от МКАД у Минского моря Адрес: СТ Гаспадар 2002  ⭕️ О Вашем будущем участк…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
582 м²
€ 666,517
Коттедж, Ждановичи, ул. Огинского. 4-х уровневый, готовый к проживанию, светлый, просторный …
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 675,524
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
81 м²
€ 90,070
Современный дом с хорошим ремонтом, со всеми коммуникациями,  со встроенной финской сау…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
276 м²
€ 202,657
Продается красивый 2-этажный дом в аг. Ждановичи.   Удобная и продуманная планировка. Е…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
465 м²
€ 286,422
В непосредственной близости от города Минска, продаётся имущественный комплекс со складскими…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
222 м²
€ 355,776
дом расположен в коттеджной застройке (Белорусский переулок) на земельном участке 12 соток п…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
308 м²
€ 266,607
Продаётся добротный 3-х этажный коттедж в а.г. Ждановичи  по ул. Мирной, площадью 308,4…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
75 м²
€ 162,126
Продаётся отличный участок площадью 0,1931 сот., в ПНВ! Участок ровный, правильной формы! От…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
225 м²
€ 170,232
Продается уютный, современный коттедж в агрогородке Ждановичи. Расположен коттедж в черте Ми…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
417 м²
€ 130,601
Продается коттедж в а.г. Ждановичи в элитной застройке площадью 416,9 м.кв. Станы: кирпич, у…
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