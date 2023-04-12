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99
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Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
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Петришковский сельский Совет
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Фанипольский сельский Совет
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Острошицко-Городокский сельский Совет
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Раковский сельский Совет
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Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат
6 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
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