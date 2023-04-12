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Продажа вилл в Беларуси

Могилёвская область
94
Борисов
99
Орша
90
Гомель
45
Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
Мухавецкий сельский Совет
194
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
Вилла 5 спаленв Минск, Беларусь
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 6 ванных комнат 287 м² Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…

Параметры недвижимости в Беларуси

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с бассейном
недорогая
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