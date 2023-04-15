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Купить квартиру в Волковыск, Беларусь

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25 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 1/5 Этаж
€ 13,419
  Светлая 1-комн. квартира в хорошем районе города, готовая к проживанию! - Общая площа…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 4/9 Этаж
€ 24,317
Продается отличная просторная квартира на четвертом этаже девятиэтажного кооперативного дома…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 5/9 Этаж
€ 30,621
Продается отличная двухкомнатная квартира оригинальной планировки в девятиэтажном кирпичном …
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 19,814
Продается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом на втором этаже пятиэтажного кирпичного …
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 2/3 Этаж
€ 18,913
Продается недорогая трёхкомнатная квартира на втором этаже кирпичного дома в самом центре го…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 36 м² 1/1 Этаж
€ 11,618
Продается двухкомнатная квартира в трёхквартирном жилом доме по ул. З.Космодемьянской (возле…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 24,317
Продается хорошая трёхкомнатная квартира в центре города. Комнаты большие, коридор просторны…
Квартира 4 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
4 Количество комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 44,581
Продается отличная двухуровневая четырёхкомнатная квартира в двухквартирном доме с приусадеб…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 20,354
Продается отличная недорогая трёхкомнатная квартира в самом центре города, с видом на городс…
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 2/5 Этаж
€ 13,509
Продается хорошая однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в отли…
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 18,643
Продается отличная однокомнатная квартира с аккуратным жилым ремонтом за седьмой школой. Оче…
Квартира 5 комнатв Волковыск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 9/9 Этаж
€ 51,335
Прекрасное расположение дома. Из 3-х лоджий классный вид на город. Дом оборудован видеонаблю…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 13,779
Продается двухкомнатная квартира с приусадебным участком и хозпостройками в Волковыске. В кв…
Квартирав Волковыск, Беларусь
Квартира
Волковыск, Беларусь
50 м²
€ 9,006
Старинных полдома, участок, сад, хозпостройки. Возможно оборудование второго этажа
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 6/9 Этаж
€ 31,522
Продается двухкомнатная квартира с аккуратным ремонтом на 6-м этаже 9-этажного кирпичного до…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/9 Этаж
€ 24,857
Продается отличная двухкомнатная квартира в центре города на первом этаже девятиэтажного дом…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 23,686
Продается просторная двухкомнатная квартира в центре города. Шикарный вид из окна на церковь…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 1/4 Этаж
€ 15,220
Дом находится в центре города. Рядом кинотеатр, евроопт, банк. Возможен перевод в нежилой фонд
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/4 Этаж
€ 15,220
Дом находится в центре города. Рядом кинотеатр, евроопт, банк. Возможен перевод в нежилой фонд.
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 4/4 Этаж
€ 18,823
Дом находится в центре города, рядом площадь Ленина, в шаговой доступности рынок, магазины, …
Квартира 1 спальняв Волковыск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 4/4 Этаж
€ 18,823
Дом находится в центре города, рядом площадь Ленина, в шаговой доступности рынок, магазины, …
Квартира 2 спальнив Волковыск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 23,326
Дом находится в центре микрорайона, есть вся инфраструктура. Детский сад возле подъезда ,шк…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 4/9 Этаж
€ 26,568
Очень просторная квартира на четвертом этаже в девятиэтажном доме по ул.Жолудева. Дом с лифт…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 24,317
Продается трехкомнатная квартира без ремонта возле СШ №7. На 4-м этаже панельного дома 1985 …
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/3 Этаж
€ 21,164
Продаётся двухкомнатная квартира в г.Волковыск. Расположена в тихом, спокойном месте по адре…
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