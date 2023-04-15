Купить недвижимость в Волковыск, Беларусь

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Волковысский район
Волковыск
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46 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
1/5 Этаж
€ 13,419
Светлая 1-комн. квартира в хорошем районе города, готовая к проживанию! - Общая площа…
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
4/9 Этаж
€ 24,317
Продается отличная просторная квартира на четвертом этаже девятиэтажного кооперативного дома…
Дом
Волковыск, Беларусь
91 м²
€ 46,832
Продается просторный, добротный дом с садом, гаражом, баней в районе «Беллакта» …
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
5/9 Этаж
€ 30,621
Продается отличная двухкомнатная квартира оригинальной планировки в девятиэтажном кирпичном …
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
2/5 Этаж
€ 19,814
Продается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом на втором этаже пятиэтажного кирпичного …
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
2/3 Этаж
€ 18,913
Продается недорогая трёхкомнатная квартира на втором этаже кирпичного дома в самом центре го…
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
36 м²
1/1 Этаж
€ 11,618
Продается двухкомнатная квартира в трёхквартирном жилом доме по ул. З.Космодемьянской (возле…
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
4/5 Этаж
€ 24,317
Продается хорошая трёхкомнатная квартира в центре города. Комнаты большие, коридор просторны…
Дом
Волковыск, Беларусь
244 м²
€ 68,447
Продается добротный коттедж в микрорайоне Южном города Волковыска. В доме на первом этаже 4 …
Квартира 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
4 Количество комнат
131 м²
1/1 Этаж
€ 44,581
Продается отличная двухуровневая четырёхкомнатная квартира в двухквартирном доме с приусадеб…
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 20,354
Продается отличная недорогая трёхкомнатная квартира в самом центре города, с видом на городс…
Дом
Волковыск, Беларусь
81 м²
€ 24,497
Продается большой деревянный дом с кирпичной пристройкой. Все коммуникации центральные. Четы…
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
2/5 Этаж
€ 13,509
Продается хорошая однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в отли…
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 17,832
Продается большой крепкий дом из бруса с кирпичной пристройкой по ул.Воля в г.Волковыске. На…
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
5/5 Этаж
€ 18,643
Продается отличная однокомнатная квартира с аккуратным жилым ремонтом за седьмой школой. Оче…
Дом
Волковыск, Беларусь
172 м²
€ 44,130
Продается большой дом в Ятвези с двумя земельными участками 19 и 80 соток. Оба участка наход…
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 22,515
Продается большой дом с двумя земельными участками. Четыре комнаты, большая кухня, просторны…
Квартира 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
9/9 Этаж
€ 51,335
Прекрасное расположение дома. Из 3-х лоджий классный вид на город. Дом оборудован видеонаблю…
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
35 м²
2/2 Этаж
€ 13,779
Продается двухкомнатная квартира с приусадебным участком и хозпостройками в Волковыске. В кв…
Квартира
Волковыск, Беларусь
50 м²
€ 9,006
Старинных полдома, участок, сад, хозпостройки. Возможно оборудование второго этажа
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
6/9 Этаж
€ 31,522
Продается двухкомнатная квартира с аккуратным ремонтом на 6-м этаже 9-этажного кирпичного до…
Дом
Волковыск, Беларусь
41 м²
€ 16,211
Продается небольшой дом с хорошим участком земли по ул.Луговая в Волковыске. Дом деревянный,…
Дом
Волковыск, Беларусь
105 м²
€ 18,463
Законсервированное строительство, все коммуникации рядом, дом небольшой, место хорошее. Есть…
Дом
Волковыск, Беларусь
243 м²
€ 28,820
Дом требует внутренней отделки. Ровный участок, плодовые деревья, тихое, спокойное место. Ря…
Дом 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат
1 ванных комнат
243 м²
Количество этажей 2
€ 28,820
Дом требует внутренней отделки. Ровный участок, плодовые деревья, тихое, спокойное место. Р…
Дом
Волковыск, Беларусь
84 м²
€ 15,310
Дом с большим участком. Тихое, спокойное место
Дом 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 15,310
Дом с большим участком. Тихое, спокойное место.
Дом
Волковыск, Беларусь
79 м²
€ 24,317
Продается часть дома в тихом переулке по ул.Брестской (вторую половину также можно приобрест…
Дом
Волковыск, Беларусь
69 м²
€ 20,714
Продается добротный дом без современного ремонта в центральной части города (ул. Мудренко). …
Дом
Волковыск, Беларусь
227 м²
€ 28,820
Продается большое жилое помещение в 2 км. от Волковыска. Здание общей площадью 227 кв.м. раз…
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