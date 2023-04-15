Купить квартиру в Узденский район, Беларусь

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Минская область
Узденский район
Квартиры
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Узда
18
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5
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29 объектов найдено
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Квартира
Узда, Беларусь
70 м²
€ 31,664
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйст…
Квартира 6 комнат
Слободской сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат
202 м²
1/2 Этаж
€ 54,199
Двухэтажная квартира в блокированном доме Адрес: д. Кривели, ул. Школьная ❤️ Двухэтажн…
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 14,387
3-х комнатная квартира в частном доме с участком, в центре города Узда! Адрес: г. Узда, ул. …
Квартира 2 комнаты
Королёво, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
1/3 Этаж
€ 32,319
Уютная двухкомнатная квартира с ремонтом в 24 км от Минска по Слуцкому шоссе (Р23) Всё…
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
3/3 Этаж
€ 42,526
В деревне Королево, по ул. Школьной, д.2 Узденского района, в 28 км от МКАД по Слуцкой трасс…
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 7,329
Продается квартира в центре города Узда. Минская обл., Узденский р-н, пл. Свободы, 4. 5…
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 30,764
Продается квартира в центре города Узда, на улице Степанова, 4. Минская обл., 56 км от …
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
2/2 Этаж
€ 25,335
Продается двухкомнатная квартира в г. Узда, ул. Первомайская, 44. Минская обл., 55 км от МКА…
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 28,864
Продается уютная квартира в хорошем районе, центре города. Узда, ул. Советская, 25/2. Распол…
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 40,264
Продается уютная квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Советская, 9. Расположена …
Квартира 4 комнаты
Узда, Беларусь
4 Количество комнат
79 м²
2/5 Этаж
€ 44,788
Продается уютная квартира в центре г. Узда. Минская обл., ул. Советская, 23. Расположена ква…
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
1/2 Этаж
€ 25,335
Отличное предложение для тех, кто в поиске 2-х комнатной квартиры в городе Узда, М…
Квартира
Узда, Беларусь
142 м²
€ 55,103
Отличное предложение для тех, кто в поиске 3-х этажного таунхауса в городе Узда, Минской обл…
Квартира 1 комната
Узда, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 21,263
Продается квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Степанова, 6. Расположена кв…
Квартира 3 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
2/2 Этаж
€ 7,239
Продается просторная светлая 3-х комнатная квартира с отличной п…
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 44,788
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
Квартира 3 комнаты
Озеро, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
2/2 Этаж
€ 32,483
Предлагается уютная квартира в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в Узденск…
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 18,006
Продается 3-комнатная квартира хорошая квартира со всеми удобствами в г.Узда, по ул.Партизан…
Квартира 5 комнат
Королёво, Беларусь
5 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 23,978
Незавершенное законсервированное строение в деревне Королево (26 км от МКАД), район коттеджн…
Квартира
Узда, Беларусь
87 м²
€ 45,150
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
87 м²
2/2 Этаж
€ 45,150
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Квартира 4 комнаты
Кухтичи, Беларусь
4 Количество комнат
89 м²
2/2 Этаж
€ 30,764
Просторная квартира в 50 км от МКАД Квартира расположена в деревне Кухтичи в …
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
5/6 Этаж
€ 48,860
Просторная квартира с отличной планировкой. Площадь квартиры по СНБ 78,8 м 2. Все комнаты (1…
Квартира 1 комната
Дещенка, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
4/4 Этаж
€ 19,001
Просторная однокомнатная квартира, площадь комнаты 17,7м.кв, кухни 8,2м.кв, большой прямоуго…
Квартира 1 комната
Узда, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/4 Этаж
€ 22,168
Продается квартира под чистовую отделку. Минская обл., г. Узда, ул. Советская, 1. Рас…
Квартира
Узда, Беларусь
56 м²
€ 13,572
Продается квартира в сблокированном доме в пригороде Минска! Минская обл., Узденский р-…
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 13,572
Продается квартира в сблокированном доме в пригороде Минска! Минская обл., Узденский р-н, г.…
Квартира 3 комнаты
Хотляны, Беларусь
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 29,859
Продаётся 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме в аг. Хотляны. Дом пан…
Квартира
Хотляны, Беларусь
95 м²
€ 29,859
Дом панельный. Квартира занимает весь второй этаж. Отдельный вход. Газ, водопровод, канализа…
Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь
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