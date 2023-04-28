Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Лидский район
  5. Третьяковский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 3,717
Продаётся деревянный жилой дом, расположенный в деревне Докудово Лидского района.   Общ…

Параметры недвижимости в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти