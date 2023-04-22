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Квартиры в Столбцы, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 3/5 Этаж
€ 49,565
Продаётся трёхкомнатная квартира с хорошим месторасположением! г. Столбцы, ул.Центральная,5.…
Квартира в Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
36 м² 3/9 Этаж
€ 9,012
Продается 29/50 долей двухкомнатной квартиры (комната с балконом и половина площади  ме…
Квартира в Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
69 м²
€ 24,332
Продается часть дома в Столбцах . По документам это отдельная 3 – х  комнатная кв…
Квартира 2 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Столбцы, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 31,541
Квартира в хорошем состоянии. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, простор…
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