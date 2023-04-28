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Дома в Смиловичи, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
56 м²
€ 58,922
Если вы устали от городской суеты и хотите жить за городом, при этом не далеко от мегаполиса…
Коттедж в Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 149,571
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Коттедж в Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 67,987
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
62 м²
€ 31,637
Продается СРОЧНО дом в гп. Смиловичи, 23 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, разв…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
80 м²
€ 24,475
Продается участок с деревянным домом в Смиловичах! Могилевское направление, 25 км от Минска…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
75 м²
€ 31,274
Продается отличный дом в центре города. Рядом магазин, школа, детский сад, остановка
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
350 м²
€ 104,246
Продается просторный, современный дом под чистовую отделку в г.п. Смиловичи, 25 км от МКАД. …
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
21 м²
€ 7,705
Продается 1/3 доля в жилом доме с отдельным входом. Дом из сруба, состояние обычное, без вло…
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