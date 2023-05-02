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Жильё в Смиловичи, Беларусь

10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 41,026
Продается 3х комнатная квартира в г.п. Смиловичи.Улица М.Горького дом 20.Дом кирпичный,кварт…
Квартира 2 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смиловичи, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/3 Этаж
€ 35,100
Смиловичи – наиболее развитый город-спутник Минска с хорошей экологической обстановкой…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
56 м²
€ 54,518
Если вы устали от городской суеты и хотите жить за городом, при этом не далеко от мегаполиса…
Коттедж в Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 150,427
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Коттедж в Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 68,376
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
62 м²
€ 31,818
Продается СРОЧНО дом в гп. Смиловичи, 23 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, разв…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
80 м²
€ 24,615
Продается участок с деревянным домом в Смиловичах! Могилевское направление, 25 км от Минска…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
75 м²
€ 31,453
Продается отличный дом в центре города. Рядом магазин, школа, детский сад, остановка
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 5/5 Этаж
€ 53,789
Эксклюзивное и единственное предложение 3-комнатной квартиры в гп. Смиловичи! Новостройка (2…
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
21 м²
€ 7,749
Продается 1/3 доля в жилом доме с отдельным входом. Дом из сруба, состояние обычное, без вло…
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