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Realting.com
Беларусь
Гродненская область
Сморгонский район
Сморгонь
Квартиры
Купить квартиру в Сморгонь, Беларусь
Квартира
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17 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес: Сморгонь,, ул.Советская, д.47 - Кварт…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
8/9 Этаж
€ 28,732
Отличная 3-кмнт. квартира в центре г. Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 21 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
3/5 Этаж
€ 53,952
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен еврорем…
Квартира 1 комната
Сморгонь, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 19,815
Отличное предложение! 1-комн. квартира в г.Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Инженерная, д. 14 ⭕…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
2/5 Этаж
€ 29,273
Продажа/Обмен с доплатой на квартиру в г.Минск! Адрес: Сморгонь, ул. Советская, д. 12 ❤️ Отл…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 28,372
Двухкомнатная квартира в центре г. Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Кирова, д. 5 ❤️ Кварти…
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
4 Количество комнат
63 м²
2/5 Этаж
€ 27,832
Просторная 4-кмнт. квартира в центре г Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Синкевич, д.4 ⭕️ О Ваш…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 24,589
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 47 - Квартир…
Квартира
Сморгонь, Беларусь
101 м²
€ 13,330
Продаётся 1/2 часть дома и 1 /2 часть участка площадью 25 соток в деревне Корени. Дом кирпич…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 44,044
Продается шикарная евродвушка в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт в соответст…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
3/5 Этаж
€ 44,044
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт с…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 28,642
Тёплая, уютная 3-комнатная квартира с раздельными комнатами. Находится недалеко от центра го…
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