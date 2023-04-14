Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Смолевичский район
  5. Таунхаусы

Продажа таунхаусов в Беларуси

Озерицко-Слободской сельский Совет
1
Смолевичи
1
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаусв Смолевичи, Беларусь
Таунхаус
Смолевичи, Беларусь
102 м²
€ 49,103
Продается двух-уровневая квартира в таунхаусе! Современная коттеджная застройка города…
Таунхаусв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 181,861
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти