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Дома в Слоним, Беларусь

20 объектов найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 60,996
Предлагаем купить теплый дом площадью 140 м.кв. для круглогодичного проживания дружной семье…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
114 м²
€ 61,087
Продается комфортный с отличной планировкой двухэтажный дом 1998г.постройки. Удачное местора…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 36,014
Продается жилой дом по ул. Подлесная. 1974 года постройки. Удобная и практичная планировка д…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
120 м²
€ 50,146
В живописном районе, в Рыщицах, продается благоустроенный компактный дом на 2 этажа. К дому …
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
104 м²
€ 57,440
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
121 м²
€ 42,852
В живописном месте по Минскому тракту продается дом на 2 отдельных входа. В одной части дома…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
186 м²
€ 18,235
Продается двухэтажный дом по пер. Тургенева. В цокольном этаже размещены: гараж, топочная, х…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
135 м²
€ 57,440
Продается в живописном районе комфортный двухэтажный дом по ул. Молодежная. В доме 4 комнаты…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
47 м²
€ 14,132
Продается часть дома с тремя комнатами по ул. Огинского, возле реки, недалеко от центра горо…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
100 м²
€ 30,087
Продается комфортный кирпичный дом 1973года постройки по ул. Мичурина. Высота потолков около…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
86 м²
€ 45,496
Дамы и господа! Вашему вниманию предлагается дом коттеджного типа в центре г.Слонима,по улиц…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
136 м²
€ 63,822
Продается многоуровневый, кирпичный дом по переулку Вольному, общей площадью 136.0 кв.м.. До…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
95 м²
€ 12,764
Продается блочный дом 1987г.постройки, на два отдельных входа(две отдельные квартиры!), обще…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
246 м²
€ 68,381
Продается большой 3-х уровневый дом в центре города 246.4 кв.м. 2000г постройки. В доме есть…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
77 м²
€ 20,970
Продается кирпичный уютный дом на Добрияна общей площадью 77 м.кв., 4 комнаты, кухня, коридо…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
56 м²
€ 23,705
Продается 1 этажный кирпичный дом по переулку Шоссейному. Общая площадь составляет 56 м.кв, …
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
334 м²
€ 41,028
Продается 2-х этажный дом общей площадью 334,2 кв.м. и жилой 153,1кв.м по улице Новаторов. Д…
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
107 м²
€ 32,732
Продается кирпичный дом площадью 110м2 по адресу: г.Слоним, ул.Физкультурная,д.7.  Дом …
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
82 м²
€ 14,588
Продается дом по ул. Волгоградской в г. Слоним. Дом деревянный, в хорошем состоянии. В доме …
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
66 м²
€ 22,794
Продается большой деревянный дом в переулке Вольном. Все удобства. Газовое отопление, ванная…
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