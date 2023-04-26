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24 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Юбилейный, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
7/9 Этаж
€ 63,673
Просторная 2-комнатная квартира с ремонтом в п. Юбилейный Адрес: п. Юбилейный, ул. Тополиная…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/9 Этаж
€ 45,454
❤️ Однокомнатная квартира в отличном состоянии полностью готова к проживанию с первого дня п…
Квартира 2 комнаты
Юбилейный, Беларусь
2 Количество комнат
72 м²
2/5 Этаж
€ 59,118
Просторная 2-комнатная квартира с ремонтом в п. Юбилейный Адрес: п. Юбилейный, ул. Полевая д…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
7/9 Этаж
€ 37,347
Продаётся 1-комнатная квартира в ближайшем пригороде, в 7 км от Минска, аг. Прилуки, ЖК &quo…
Квартира 3 комнаты
Прилуки, Беларусь
3 Количество комнат
86 м²
2/8 Этаж
Цена по запросу
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом в ЖК «Вясёлка» по ул.Майской, 24 в…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
3/4 Этаж
€ 35,525
Красивый теплый кирпичный дом, центральное отопление, стеклопакеты, металлическая входн…
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
8/9 Этаж
€ 55,110
Продается в экологически чистом районе в ближайшем пригороде с улучшенной планировкой 2-х ко…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
6/11 Этаж
Цена по запросу
Просторная двухкомнатная квартира в аг Сеница, Минский район, 0.4 км от МКАД. Новостро…
Квартира 3 комнаты
Прилуки, Беларусь
3 Количество комнат
86 м²
2/8 Этаж
€ 69,138
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом в ЖК «Вясёлка» по ул.Майской, 24 в…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
8/11 Этаж
€ 65,312
Представляется Вашему вниманию уютная 2-х комнатная квартира в аг Сеница по улице Василькова…
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
1/9 Этаж
€ 77,336
Только для Вас!!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная еврот…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
6/11 Этаж
€ 59,209
Продается просторная двухкомнатная квартира в аг.Сеница, Минский р-н, Слуцкое направление, 0…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
10/11 Этаж
€ 63,308
Продается просторная светлая квартира с продуманной планировкой в новостройке в аг. Сеница.&…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
4/5 Этаж
€ 41,902
Квартира находиться в тихом спальном месте рядом с лесозоной для отдыха и прогулок. Рядом ес…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
11/11 Этаж
€ 61,486
2-х комнатная квартира в экологически чистом районе аг. Сеница, в новом доме 2022 года пост…
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
6/9 Этаж
€ 65,130
Продаётся отличная квартира в ближайшем пригороде Минска (аг.Прилуки), жк Весёлка, от Минска…
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
3/8 Этаж
€ 58,298
Продается отличная двухкомнатная просторная квартира в экологически чистом зеленом месте. аг…
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
3 Количество комнат
82 м²
9/9 Этаж
€ 132,082
Продаётся большая, светлая 3 комнатная квартира с отличным ремонтом в а.г. Сеница ✅ Бо…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
3/11 Этаж
€ 58,572
2-х комнатная квартира в Сенице! Третий (3) этаж, самый комфортный из имеющихся, всегда дост…
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
3/9 Этаж
€ 61,031
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
7/9 Этаж
€ 56,385
Продаётся просторная квартира в ближайшем пригороде Минска. В квартире сделан современный р…
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
8/9 Этаж
€ 61,031
Только для Вас!! Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2-х …
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат
68 м²
5/5 Этаж
€ 57,296
Продается просторная,уютная 2-комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска. Металлическая…
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
2/9 Этаж
€ 38,714
ЦЕНА СНИЖЕНА! Просторная однокомнатная квартира с хорошим евроремонтом, расположенная н…
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