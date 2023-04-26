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Квартиры в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

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24 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Юбилейный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Юбилейный, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 7/9 Этаж
€ 63,673
Просторная 2-комнатная квартира с ремонтом в п. Юбилейный Адрес: п. Юбилейный, ул. Тополиная…
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/9 Этаж
€ 45,454
❤️ Однокомнатная квартира в отличном состоянии полностью готова к проживанию с первого дня п…
Квартира 2 комнаты в Юбилейный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Юбилейный, Беларусь
2 Количество комнат 72 м² 2/5 Этаж
€ 59,118
Просторная 2-комнатная квартира с ремонтом в п. Юбилейный Адрес: п. Юбилейный, ул. Полевая д…
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 7/9 Этаж
€ 37,347
Продаётся 1-комнатная квартира в ближайшем пригороде, в 7 км от Минска, аг. Прилуки, ЖК &quo…
Квартира 3 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Прилуки, Беларусь
3 Количество комнат 86 м² 2/8 Этаж
Цена по запросу
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом в ЖК «Вясёлка» по ул.Майской, 24 в…
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 3/4 Этаж
€ 35,525
Красивый теплый кирпичный дом, центральное отопление, стеклопакеты, металлическая входн…
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 55,110
Продается в экологически чистом районе в ближайшем пригороде с улучшенной планировкой 2-х ко…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 6/11 Этаж
Цена по запросу
Просторная двухкомнатная квартира в аг Сеница, Минский район, 0.4 км от МКАД.  Новостро…
Квартира 3 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Прилуки, Беларусь
3 Количество комнат 86 м² 2/8 Этаж
€ 69,138
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом в ЖК «Вясёлка» по ул.Майской, 24 в…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 8/11 Этаж
€ 65,312
Представляется Вашему вниманию уютная 2-х комнатная квартира в аг Сеница по улице Василькова…
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/9 Этаж
€ 77,336
Только для Вас!!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная еврот…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 6/11 Этаж
€ 59,209
Продается просторная двухкомнатная квартира в аг.Сеница, Минский р-н, Слуцкое направление, 0…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 10/11 Этаж
€ 63,308
Продается просторная светлая квартира с продуманной планировкой в новостройке в аг. Сеница.&…
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 41,902
Квартира находиться в тихом спальном месте рядом с лесозоной для отдыха и прогулок. Рядом ес…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 11/11 Этаж
€ 61,486
2-х комнатная квартира в экологически чистом районе аг. Сеница, в новом доме 2022 года пост…
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 6/9 Этаж
€ 65,130
Продаётся отличная квартира в ближайшем пригороде Минска (аг.Прилуки), жк Весёлка, от Минска…
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 3/8 Этаж
€ 58,298
Продается отличная двухкомнатная просторная квартира в экологически чистом зеленом месте. аг…
Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
3 Количество комнат 82 м² 9/9 Этаж
€ 132,082
Продаётся большая, светлая 3 комнатная квартира с отличным ремонтом в а.г. Сеница  ✅ Бо…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 3/11 Этаж
€ 58,572
2-х комнатная квартира в Сенице! Третий (3) этаж, самый комфортный из имеющихся, всегда дост…
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 3/9 Этаж
€ 61,031
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 56,385
Продаётся просторная квартира в ближайшем пригороде Минска. В квартире сделан современный р…
Квартира 2 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сеница, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 8/9 Этаж
€ 61,031
Только для Вас!! Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2-х …
Квартира 2 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Прилуки, Беларусь
2 Количество комнат 68 м² 5/5 Этаж
€ 57,296
Продается просторная,уютная 2-комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска. Металлическая…
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 2/9 Этаж
€ 38,714
ЦЕНА СНИЖЕНА! Просторная однокомнатная квартира с хорошим евроремонтом, расположенная н…

Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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