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Купить дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь

11 объектов найдено
Домв Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
111 м²
€ 61,814
Продаётся дом в  д. Новый Двор! Адрес: д. Новый Двор, пер. Октябрьский ❤️Отличный двухэ…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 22,759
Продается дом под снос в шикарном месте в д.Косачи 30 км от МКАД. Участок 0,25 га, расположе…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 20,847
Продаётся дом с баней на просторном участке! Адрес: д. Курганы, ул. Круговая ⭕️ О Вашем буду…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 108,334
Просторный дом возле леса и реки в д.Збаровичи! Адрес: д. Збаровичи, ул. Солнечная ⭕️ О Ваше…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 9,923
Продажа дома в Минском районе.  Адрес: д. Ревкутьевичи, ул. Великая.  ❤️Дом в 1 км…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 16,842
Продается дом в Молодечненском направлении, 30 км от МКАД. Тихое, спокойное место для ж…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 80,659
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 10,014
Продается участок в частной собственности, куплен на аукционе На участке имеется недостроенн…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 22,668
  Тихая, уединенная и небольшая деревня в живописном месте 25 км от МКАД. Удобное транс…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 22,668
Продается дом 24 км от МКА, Мядельское направление! Адрес: Минский р-н, д. Петьковичи У…
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 16,842
Продается дом в д. Косачи 30 км от МКАД выезд возможен из Молодечненского направление и Мяде…

Параметры недвижимости в Шершунский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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