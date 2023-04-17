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Купить дом в Речица, Беларусь

8 объектов найдено
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
60 м²
€ 10,358
Продается дом в живописном городе Речица, на улице Трифонова. Дом бревно, фундамент-кирпич. …
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
69 м²
€ 25,220
Вы ищите дом ?  У нас есть для Вас привлекательное предложение! Дом из красного кирпича…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
51 м²
€ 31,524
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Советская в г. Речица Гомельской обл…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
66 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Коммунистической Роты с земельным уч…
Коттеджв Речица, Беларусь
Коттедж
Речица, Беларусь
194 м²
€ 113,938
  Новая жизнь начинается с нового дома!  3Д  тур : https://my.matterport.com/…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
61 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный деревянный жилой дом, находящийся на земельном участке разм…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
48 м²
€ 9,457
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся дом по улице Трофонова 60,4м кв в городе Речица. участок 0,1032 Дом бревно, фундам…
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