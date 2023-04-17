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Купить дом в Першайский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 10,014
Продается полностью готовый к проживанию дом в очень живописном месте Гродненское …
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
199 м²
€ 45,245
Дом для постоянного проживания в СТ Радиатор! Адрес: СТ РАДИАТОР ❤️Полностью готовый для про…
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 13,656
Продается жилой дом с участком в пожизненном наследуемом владении.  На данный момент в …
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 36,142
Продается одноэтажный блочно-кирпичный жилой дом с кирпичной жилой пристройкой. В доме холод…
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 63,726
Продаётся новый жилой дом 38 км. от Минска, с участком 10 соток. Современный загородный дом …
Домв Першаи, Беларусь
Дом
Першаи, Беларусь
259 м²
€ 26,401
Здание 1994 года постройки. Строение расположено на участке площадью 38 соток. Статус земли-…
Коттеджв Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 108,334
Продажа коттеджа в деревне Яршевичи на земельном участке в частной собственности 0,45 га (25…

Параметры недвижимости в Першайский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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