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Квартиры в Папернянский сельский Совет, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Большевик, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большевик, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 48,080
Квартира прекрасной планировки, в кирпичном доме, раздельные комнаты, второй этаж. Теплая, н…
Квартира 6 комнат в Цнянка, Беларусь
Квартира 6 комнат
Цнянка, Беларусь
6 Количество комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 62,010
Продажа двухэтажной 6-комнатной квартиры в блокированном жилом доме в д. Цнянка в 1 км. от М…
Квартира 4 комнаты в Вишнёвка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Вишнёвка, Беларусь
4 Количество комнат 111 м² 2/2 Этаж
€ 61,112
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …
Квартира в Вишнёвка, Беларусь
Квартира
Вишнёвка, Беларусь
49 м²
€ 23,816
Продается 2-хкомнатная квартира в блокированном доме на три квартиры,  в а/г Вишневка М…
Квартира 3 комнаты в Сёмково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сёмково, Беларусь
3 Количество комнат 125 м² 2/2 Этаж
€ 60,662
Продается дом в быстроразвивающейся коттеджной застройке. Обращаем ваше внимание на современ…
Квартира 3 комнаты в Большевик, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большевик, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 53,832
Продаётся светлая уютная трёхкомнатная квартира в ближайшем пригороде, в 5,8 км от Минска по…
Квартира 3 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 53,832
Большая, светлая 3-х комнатная квартира для комфортного проживания дружной семьи в лоне прир…
Квартира 2 комнаты в Вишнёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вишнёвка, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 27,860
2-к квартира в а.г.Вишневка в ближайшем пригороде Минска 11 км. от МКАД.   Дом пос…
Квартира в Сёмково, Беларусь
Квартира
Сёмково, Беларусь
39 м²
€ 23,366
Продается 1-комнатная квартира (1/2 дома) в блокированном жилом доме аг. Семково, ул. Парков…

Параметры недвижимости в Папернянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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