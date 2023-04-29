Квартира 6 комнат Цнянка, Беларусь 6 Количество комнат 174 м² 1/2 Этаж

€ 62,010

Продажа двухэтажной 6-комнатной квартиры в блокированном жилом доме в д. Цнянка в 1 км. от М…