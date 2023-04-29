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Квартиры в Папернянский сельский Совет, Беларусь
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9 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Большевик, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 48,080
Квартира прекрасной планировки, в кирпичном доме, раздельные комнаты, второй этаж. Теплая, н…
Квартира 6 комнат
Цнянка, Беларусь
6 Количество комнат
174 м²
1/2 Этаж
€ 62,010
Продажа двухэтажной 6-комнатной квартиры в блокированном жилом доме в д. Цнянка в 1 км. от М…
Квартира 4 комнаты
Вишнёвка, Беларусь
4 Количество комнат
111 м²
2/2 Этаж
€ 61,112
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …
Квартира
Вишнёвка, Беларусь
49 м²
€ 23,816
Продается 2-хкомнатная квартира в блокированном доме на три квартиры, в а/г Вишневка М…
Квартира 3 комнаты
Сёмково, Беларусь
3 Количество комнат
125 м²
2/2 Этаж
€ 60,662
Продается дом в быстроразвивающейся коттеджной застройке. Обращаем ваше внимание на современ…
Квартира 3 комнаты
Большевик, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
1/3 Этаж
€ 53,832
Продаётся светлая уютная трёхкомнатная квартира в ближайшем пригороде, в 5,8 км от Минска по…
Квартира 3 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/5 Этаж
€ 53,832
Большая, светлая 3-х комнатная квартира для комфортного проживания дружной семьи в лоне прир…
Квартира 2 комнаты
Вишнёвка, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
1/2 Этаж
€ 27,860
2-к квартира в а.г.Вишневка в ближайшем пригороде Минска 11 км. от МКАД. Дом пос…
Квартира
Сёмково, Беларусь
39 м²
€ 23,366
Продается 1-комнатная квартира (1/2 дома) в блокированном жилом доме аг. Семково, ул. Парков…
Параметры недвижимости в Папернянский сельский Совет, Беларусь
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