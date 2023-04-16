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Купить дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

22 объекта найдено
Домв Ратичи, Беларусь
Дом
Ратичи, Беларусь
58 м²
€ 23,868
В продаже уютный жилой дом в агрогородке Ратичи Подлабенского с/с, на улице Центральной. Дом…
Дом 3 комнатыв Ратичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Ратичи, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² Количество этажей 1
€ 23,868
В продаже уютный жилой дом в агрогородке Ратичи Подлабенского с/с, на улице Центральной. Дом…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 67,552
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский с/с., д. Тарусичи. Тихо…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 8,557
Дача вблизи соснового грибного леса. Тихое место с красивой природой. Находится в СТ «…
Дом 3 комнатыв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 8,557
Дача вблизи соснового грибного леса. Тихое место с красивой природой. Находится в СТ «…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 12,610
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 5 км от города…
Дом 2 комнатыв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 20 м² Количество этажей 1
€ 12,610
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 5 км от города…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 13,961
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
Дом 2 комнатыв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² Количество этажей 1
€ 13,961
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
263 м²
€ 279,216
Проснуться утром, выйти во двор и почувствовать запах сосен, насладиться превосходным аромат…
Дом 5 комнатв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 263 м² Количество этажей 2
€ 279,216
Проснуться утром, выйти во двор и почувствовать запах сосен, насладиться превосходным аромат…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 121,594
В продаже уютный загородный дом на дачном участке, с новым современным ремонтом в отличном ж…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 17,113
Продается дом в деревне Тумаши в 7.5 км от Гродно, на бутобетонном фундаменте. Общая площадь…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,319
Продаем дачу в садовом товариществе «Лесное-2». Близость от города – 6 км.…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 54,042
Местоположение: д. Беляны, в 14 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место на границе…
Дом 3 комнатыв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м² Количество этажей 1
€ 54,042
Местоположение: д. Беляны, в 14 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место на границе…
Домв Лабно-Огородники, Беларусь
Дом
Лабно-Огородники, Беларусь
201 м²
Цена по запросу
Местоположение: д. Лабно-Огородники, в 8 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место п…
Дом 3 комнатыв Лабно-Огородники, Беларусь
Дом 3 комнаты
Лабно-Огородники, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 201 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Местоположение: д. Лабно-Огородники, в 8 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место п…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 23,418
Местоположение: Коптевский с/с, СТ «Афган-2» расположенный в 6 км от Гродно. Тих…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
298 м²
€ 98,176
Продается недостроенный дом в 5 км от города. Крайний участок от леса. Дизайнерский проект д…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 8,827
Cottage surrounded by pine forest (ST '' Kedr '') Cottage surrounded by pine forest. Located…
Домв Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
267 м²
€ 99,077
Дом в Наумовичах в 9 км. от Гродно. Отличное местоположение, рядом лес, чистый воздух. Дом 2…

Параметры недвижимости в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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