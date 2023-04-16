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Realting.com
Беларусь
Минская область
Несвижский район
Дома
Купить дом в Несвижский район, Беларусь
Несвиж
6
Городейский сельский Совет
2
Несвижский сельский Совет
2
Сейловичский сельский Совет
2
Сновский сельский Совет
2
Липский сельский Совет
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Дом
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16 объектов найдено
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Дом
Несвиж, Беларусь
69 м²
€ 14,411
Продается дом в г. Несвиж, по ул. Ленинской. Общая площадь дома 69.1 м.кв, жилая 46.5 м.кв, …
Дом
Городейский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 22,517
Продается дом в д. Коптевщина Несвижского района, в 90 км от Минска, 7 км от Городеи, железн…
Дом
Сейловичи, Беларусь
57 м²
€ 4,323
Продаётся просторный дом площадью 70кв.м в самом центре агрогородке Сейловичи в Несвижс…
Дом
Городея, Беларусь
€ 47,737
Продажа дома в г.п.Городея, Несвижский район, Брестское направление 84,5 км от МКАД. Дом гот…
Дом
Сейловичи, Беларусь
72 м²
€ 19,725
Продам дом с участком 12 соток. Все коммуникации центральные. Дом очень теплый и светлый с б…
Коттедж
Несвиж, Беларусь
253 м²
€ 80,973
КОТТЕДЖ в г. НЕСВИЖ г. Несвиж - историко-культурный город в 86км. от г. Минск с множеством и…
Коттедж
Несвиж, Беларусь
291 м²
€ 90,070
Продается дом в Несвиже под ключ площадью 291.2 кв.м, участок 10 соток. Дом - заходи и живи!…
Дом
Заозерье, Беларусь
138 м²
€ 63,950
Дом благоустроенный в живописном, тихом месте около парка Радзивиллов. г.Несвиж, ул.Пр…
Дом
Ударный, Беларусь
66 м²
€ 36,929
Продаётся прекрасный дом с баней, гаражом, бильярдной, большим садом, беседкой. В доме 3 ком…
Коттедж
Несвиж, Беларусь
312 м²
Цена по запросу
Продается коттедж г. Несвиж. г. Несвиж – историко-культурный город в 86км. от г. Минск…
Дом
Рудавка, Беларусь
27 м²
€ 6,305
Продается дом в д.Рудавка, Несвижский с/с, в 109 км от МКАД в Брестском направлении. Общая п…
Дом
Липский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 9,457
Продается дом возле Несвижа, в тихом спокойном месте в д.Крутой Берег, 100 км от МКАД. Жилой…
Дом
Снов, Беларусь
93 м²
€ 22,968
Продается красивый, капитальный, добротный, деревянный (брус, обшит вагонк…
Дом
Несвиж, Беларусь
138 м²
€ 80,162
Продается отличный жилой дом с ремонтом в г. Несвиж. Минская обл., 98 км от МКАД. Дву…
Дом
Снов, Беларусь
80 м²
€ 13,961
В одном из красивейших мест Беларуси, в агрогородке СНОВ, продается земечательны…
Дом
Несвиж, Беларусь
99 м²
€ 26,030
Предлагаем вашему вниманию ДОМ с мансардой в прекрасном месте!Дом находится недалеко от Несв…
Параметры недвижимости в Несвижский район, Беларусь
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