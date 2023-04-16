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Купить квартиру в Несвижский район, Беларусь

Несвиж
3
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Несвиж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Несвиж, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 21,527
Уютная трехкомнатная квартира с отдельным входом в Несвиже! Адрес: г. Несвиж, ул. Слуцкая ❤️…
Квартира 1 комнатав Несвиж, Беларусь
Квартира 1 комната
Несвиж, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 18,014
Продается однокомнатная квартира в центре г. Несвиж. Квартира готова к проживанию. В непоср…
Квартира 4 комнатыв Несвиж, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
4 Количество комнат 253 м² 2/2 Этаж
€ 80,973
КОТТЕДЖ в г. НЕСВИЖ г. Несвиж - историко-культурный город в 86км. от г. Минск с множеством и…
Квартира 3 комнатыв Городея, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Городея, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Выгодное предложение в г.п. Городея! Кирпичный дом, 3 изолированые комнаты, большая кухня (9…

Параметры недвижимости в Несвижский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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