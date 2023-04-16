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Купить дом в Могилёвский район, Беларусь

Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
3
Мостокский сельский Совет
2
Подгорьевский сельский Совет
2
Семукачский сельский Совет
2
Буйничский сельский Совет
1
Вейнянский сельский Совет
1
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23 объекта найдено
Домв Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 3,603
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,042
Продается коттедж в поселке Любуж.  Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Коттеджв Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 28,822
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…
Домв Межисетки, Беларусь
Дом
Межисетки, Беларусь
107 м²
€ 32,425
Продается дом в Межисетках. Общая площадь 107м.кв., половина дома -дерево обложено кирпичом,…
Домв Вильчицы, Беларусь
Дом
Вильчицы, Беларусь
45 м²
€ 11,259
Уютный дом в д.Вильчицы ,недалеко от аг Восход.Рядом лес и озеро.Транспорт ходит каждый час,…
Домв Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 14,411
с Предлагаем к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Шапчицы (4 км от города).В доме 4 …
Домв Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 11,709
Небольшой дом в сосновом бору ,уединенной локации.В экологически чистом районе  в 300 м…
Домв Большие Белевичи, Беларусь
Дом
Большие Белевичи, Беларусь
42 м²
€ 3,152
Продается деревенский деревянный дом в д.Большие Белевичи 45 км от Могилева.В доме 2 комнаты…
Домв Буйничи, Беларусь
Дом
Буйничи, Беларусь
110 м²
€ 52,240
Домв Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 8,106
Продаётся отличный крепкий дом в 20 км от города Могилева. Дом полностью готов для постоянно…
Домв Дашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дашковский сельский Совет, Беларусь
€ 14,411
Продаётся шикарная двухэтажная дача в садовом товариществе Стайки Дашковского с/с Могилёвско…
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,042
Продается коттедж в поселке Любуж.  Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Домв Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 14,411
Домв Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Домв Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 6,305
Продаётся дом в д.Слободка 14 км от Могилёва.Дом деревянный площадью 80 квадратов.Жилое сост…
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
420 м²
€ 135,105
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 131,502
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 99,077
Домв Заводскослободский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заводскослободский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 9,908
Домв Княжицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Княжицкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
Цена по запросу
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
208 м²
€ 83,765
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
240 м²
Цена по запросу
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
352 м²
€ 351,272
Шикарная усадьба «Сосновый бор» в 3 км от г. Могилева. Усадьба  для тех, кт…

Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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