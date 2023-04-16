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Купить квартиру в Могилёвский район, Беларусь

Кадинский сельский Совет
1
Полыковичский сельский Совет
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Кадино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кадино, Беларусь
3 Количество комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 23,868
Продаётся тёплая, чистая, светлая 3-комантная квартира в агрогородке Кадино. В квартире отли…
Квартира 3 комнатыв Николаевка 2, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Николаевка 2, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 9/9 Этаж
€ 40,982

Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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