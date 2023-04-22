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Дома в Мётченский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Большая Ухолода, Беларусь
Дом
Большая Ухолода, Беларусь
56 м²
€ 14,870
❤️Добро пожаловать в уютный и экологичный бревенчатый дом в Большой Ухолоде! Этот дом - идеа…
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 13,518
❤️ Дом расположен прямо на берегу реки, представляет собой идеальное сочетание простора и уе…
Дом в Большая Ухолода, Беларусь
Дом
Большая Ухолода, Беларусь
72 м²
€ 18,925
Продается  жилой дом в д.Б.Ухолода. Дом бревенчатый + обшит сайдингом. Ровный участок 2…
Дом в Большая Ухолода, Беларусь
Дом
Большая Ухолода, Беларусь
81 м²
€ 24,963
Дом  для проживания в д. Большая Ухолода, может использоваться как дачный. Удобное расп…
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 9,012
Продается дом в живописной деревне Дроздино недалеко от Борисова. Общая площадь дома 45кв.м.…
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
€ 10,814
Внимание продается участок рядом с Борисовом. д. Черневка, ул. Сосновая Есть свет(новый счет…
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 19,826
Продам теплый, бревенчатый дом в д.Аскерки в 13 км от г.Борисова . В доме установлены стекло…

Параметры недвижимости в Мётченский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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