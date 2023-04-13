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Продажа таунхаусов в Беларуси
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5
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Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 153,673
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 190,954
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 109,117
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 250,059
Продаётся современный премиальный Танхаус в престижном закрытом Жилом Комплексе &l…
Таунхаус
Сонечный, Беларусь
332 м²
€ 331,897
Авторский дизайн! Предложение для тех, кто предпочитает комфорт! Продается 4-уровневый 5-ком…
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
283 м²
€ 227,236
Таунхаус расположен в экологически чистом районе, элитном и комфортном посёлке Тарасово (1 к…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 131,849
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
205 м²
€ 245,513
Продается таунхаус в д. Тарасово по адресу ул. Ратомская, д.1А - 10 минут на транспорте до с…
Таунхаус
Вишнёвка, Беларусь
117 м²
€ 61,833
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
110 м²
€ 89,112
Уникальное предложение в Боровлянах с индивидуальным проектом всего 730 у.е. за квадрат! Уча…
Таунхаус
Лесковка, Беларусь
162 м²
€ 136,396
Продается два современных таунхауса с зеркальной планировкой, расположенных на общем участке…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
177 м²
€ 80,928
Жить в Валерьяново -престижно и статусно! Это иметь свой собственный дом-таунхаус, гд…
Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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