Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Мясотский сельский Совет
Дома
Дома в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 153,201
Двухуровневый дом из лафета на берегу Вилии Адрес: д. Слободка ❤️ Готовый двухэтажный дом в …
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
266 м²
€ 90,028
Мечтали о собственном доме возле живописного лесопарка? О доме, где Вы с родными могли бы по…
Коттедж
Выверы, Беларусь
286 м²
€ 58,126
Продается трехэтажный коттедж! Адрес: д.Выверы, ул. Мира ⭕️ О Вашем будущем доме: - На участ…
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 90,119
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 11,625
Двухуровневый уютный дом в СТ Берёзка-Агро! Адрес: СТ Берёзка-Агро ⭕️ О Вашем будущем участк…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 4,416
Продается дом с участком в садовом товариществе Строитель Адрес: СТ Строитель ⭕️ В каком дом…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 17,934
Просторный дом для отдыха и проживания в 7 км от Молодечно Адрес: д. Криница, ул. Завадского…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 13,428
Продажа дома с большим участком! Адрес: д. Селивоновка, ул. Молодёжная ❤️Хотите приобрести н…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 96,877
Стильный, современный дом на опушке леса. Полностью готов к проживанию. Адрес: д. Великие Ко…
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 117,154
Продаётся агроусадьба Загорское в 47 км. от МКАД. ✔️ Отличные под…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 6,308
Продается дача Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, СТ "Чабор",&n…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 5,858
Продается дача в СТ "Медик Плюс", Молодечненское направление, возде д.Красное, в 5…
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 6,398
Продается дача в СТ `МАГИСТРАЛЬ` Молодечненского района, Минской области, в живописном месте…
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 121,660
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Дом
Мясота, Беларусь
51 м²
€ 8,111
Продаётся дом д.Мясота Молодечненского района. Отопление печное(2 печки), …
Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты