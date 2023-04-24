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Дома в Мясотский сельский Совет, Беларусь

15 объектов найдено
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 153,201
Двухуровневый дом из лафета на берегу Вилии Адрес: д. Слободка ❤️ Готовый двухэтажный дом в …
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
266 м²
€ 90,028
Мечтали о собственном доме возле живописного лесопарка? О доме, где Вы с родными могли бы по…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
286 м²
€ 58,126
Продается трехэтажный коттедж! Адрес: д.Выверы, ул. Мира ⭕️ О Вашем будущем доме: - На участ…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 90,119
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 11,625
Двухуровневый уютный дом в СТ Берёзка-Агро! Адрес: СТ Берёзка-Агро ⭕️ О Вашем будущем участк…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 4,416
Продается дом с участком в садовом товариществе Строитель Адрес: СТ Строитель ⭕️ В каком дом…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 17,934
Просторный дом для отдыха и проживания в 7 км от Молодечно Адрес: д. Криница, ул. Завадского…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 13,428
Продажа дома с большим участком! Адрес: д. Селивоновка, ул. Молодёжная ❤️Хотите приобрести н…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 96,877
Стильный, современный дом на опушке леса. Полностью готов к проживанию. Адрес: д. Великие Ко…
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 117,154
      Продаётся агроусадьба Загорское в 47 км. от МКАД.  ✔️ Отличные под…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 6,308
Продается дача Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, СТ "Чабор",&n…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 5,858
Продается дача в СТ "Медик Плюс", Молодечненское направление, возде д.Красное, в 5…
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 6,398
Продается дача в СТ `МАГИСТРАЛЬ` Молодечненского района, Минской области, в живописном месте…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 121,660
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Дом в Мясота, Беларусь
Дом
Мясота, Беларусь
51 м²
€ 8,111
Продаётся  дом  д.Мясота  Молодечненского района. Отопление печное(2 печки), …

Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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