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Купить квартиру в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Большие Мотыкалы, Беларусь
Квартира 1 комната
Большие Мотыкалы, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 2/2 Этаж
€ 17,922
1-комнатная квартира, аг. Большие Мотыкалы, 1976 г.п., 2 / 2 кирпич, 43,9 / 41,3 / 20,8 / 8,…
Квартира 4 комнатыв Большие Мотыкалы, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Большие Мотыкалы, Беларусь
4 Количество комнат 153 м² 2/2 Этаж
€ 36,025
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Квартира 1 комнатав Ковердяки, Беларусь
Квартира 1 комната
Ковердяки, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 4/5 Этаж
€ 23,866
1-комнатная квартира, д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, 2011 г.п., 4 / 5 кирпич, 40,2 / 38,2 …

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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