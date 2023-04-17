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Купить дом в Мостовский район, Беларусь

Лунненский сельский Совет
7
Песковский сельский Совет
4
Мосты
3
Куриловичский сельский Совет
1
15 объектов найдено
Домв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 36,415
В продаже Дом с отдельной баней на берегу реки Неман. Местоположение: Гродненская область, М…
Домв Большая Рогозница, Беларусь
Дом
Большая Рогозница, Беларусь
114 м²
€ 10,924
В замечательном месте, недалеко от природного озера, охраняемого государством, продается жил…
Дом 4 комнатыв Большая Рогозница, Беларусь
Дом 4 комнаты
Большая Рогозница, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 10,924
В замечательном месте, недалеко от природного озера, охраняемого государством, продается жил…
Дом 2 комнатыв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Лунненский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 36,415
В продаже Дом с отдельной баней на берегу реки Неман. Местоположение: Гродненская область, …
Домв Мосты, Беларусь
Дом
Мосты, Беларусь
116 м²
€ 32,773
Продается жилой дом в городе Мосты, Гродненской области. Тихий районный центр, расстояние до…
Домв Мосты, Беларусь
Дом
Мосты, Беларусь
116 м²
€ 32,773
Продается жилой дом в городе Мосты, Гродненской области. Тихий районный центр, расстояние до…
Домв Струбница, Беларусь
Дом
Струбница, Беларусь
115 м²
€ 52,801
Уютный дом в аг. Струбница на ул. Садовой ждет своего нового хозяина! В продаже 3-комнатный …
Дом 3 комнатыв Струбница, Беларусь
Дом 3 комнаты
Струбница, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 52,801
Уютный дом в аг. Струбница на ул. Садовой ждет своего нового хозяина! В продаже 3-комнатный…
Домв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 32,773
Местоположение: Республика Беларусь, Гродненская область, Мостовский район, Лунненский сельс…
Дом 3 комнатыв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Лунненский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 32,773
Местоположение: Республика Беларусь, Гродненская область, Мостовский район, Лунненский сельс…
Домв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 33,684
Продаётся прекрасный дом с большим участком и дополнительными постройками. Участок 25 соток,…
Дом 2 спальнив Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 спальни
Лунненский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 48 м² Количество этажей 1
€ 57,353
Участок земли находится в живописном месте крайний возле леса на берегу реки Неман. Дом 7х12…
Домв Куриловичи, Беларусь
Дом
Куриловичи, Беларусь
57 м²
€ 3,459
Продается жилой деревенский дом в аг.Куриловичи, Мостовского района.  В доме расположен…
Домв Мосты, Беларусь
Дом
Мосты, Беларусь
230 м²
€ 10,651
Selling a house, g. Bridges, Rakovskoe for example.338 km from MKADO is a very beautiful and…
Домв Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
87 м²
€ 26,401
I will sell the house, the village of Shcherbovichi, Mostovsky district - a cipher, the inte…

Параметры недвижимости в Мостовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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