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Квартиры в Марьина Горка, Беларусь

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 34,330
Продается просторная 2-комнатная квартира! Адрес: Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Окт…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 118,065
Эксклюзивное предложение!!! В 60 км. от Минска и в 40 минутах езды от ст.м. Могилевская…
Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Наше предложение актуально до 30.04.2023! Успей купить прекрасную квартиру за прекрасные ден…
Квартира 4 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
4 Количество комнат 82 м² 1/4 Этаж
€ 33,512
Четырехкомнатная квартира в тихом районе Марьиной горки Адрес: Марьина Горка, ул. Новая Заря…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 44,411
Отличная трёхкомнатная квартира с собственным участком Адрес:  Марьина Горка, ул. Солне…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 29,970
Продается уютная квартира в г. Марьина Горка. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Новая Заря,…
Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 7,266
Продается 2 комнатная квартира в блокированном жилом доме с земельным участком в г. Марьиной…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 36,782
Продается просторная 3-комнатная квартира с уютным ремонтом в экологически чистом район…
Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 4,541
Квартира в многоквартирном жилом доме, без отделки!!! В доме расположены ещё 3 квартиры…
Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 32,059
Продается уютная 1-комнатная квартира в доме премиум - класса в центре г. Марьина Горка, по …
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 91 м² 1/2 Этаж
€ 34,965
Продаётся трёхкомнатная двухэтажная квартира с небольшим участком земли (2 сотки) в г. Марьи…
Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 2/5 Этаж
€ 27,700
Продается просторная однокомнатная квартира в каркасно-блочном доме в Марьиной Горке! Отличн…
Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж
€ 21,797
Продается квартира в блокированном жилом доме. Дом расположен в г. Марьина Горка, в 15 мин. …
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 26,338
Продается 3-комнатная квартира в центре города Марьина Горка, в 5-ти минутах ходьбы от ж/д в…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 5/5 Этаж
€ 32,695
Продается просторная 3-комнатная квартира в г.Марьина Горка, Пуховичское направление, 51км о…
Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 4/5 Этаж
€ 35,874
Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 20,434
Продаётся 1-комнатная квартира по адресу г. Марьина Горка, ул. Новая Заря (военный городок).…
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